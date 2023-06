Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Raub beim Juwelier - mit Pfefferspray gesprüht - mit Schmuck geflüchtet ++ Werkstattgebäude in Brand gesetzt - 10.000 Euro Schaden ++ "Schwitzkasten" nach Beleidigung - Polizei ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.06.2023 ++

Lüneburg

Amt Neuhaus, OT. Groß Kühren - Werkstattgebäude in Brand gesetzt - 10.000 Euro Schaden

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand eines Werkstattgebäudes sowie eines davor befindlichen Pkw VW Golf auf einem Grundstück in der Elbstraße in Groß Kühren. Gegen 03:00 Uhr war es auf dem Grundstück zu dem Feuer gekommen, so dass ein Sachschaden von gut 10.000 Euro entstand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, so dass aktuell Brandstiftung als Ursache nicht unwahrscheinlich ist. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Ein direkter Zusammenhang mit der Serie von Vegetationsbränden in der Region ist aktuell eher unwahrscheinlich. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, bzw. Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Adendorf, OT. Erbstorf - Hühnerschuppen brennt

Zu einem Brand eines Hühnerschuppens kam es in den frühen Abendstunden des 04.06.23 in der Dorfstraße. Ein ca. 8 qm großer Hühnerschuppen war gegen 18:30 Uhr in Brand geraten. Gut 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und löschten den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - 19.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß - Aufprall gegen Grundstücksmauer

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 05.06.23 in der Wedekindstraße. Zwei Personen erlitten dabei gegen 07:20 Uhr leichte Verletzungen. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW war in der Wedekindstraße unterwegs und übersah im Kreuzungsbereich zur Spangenbergstraße einen von rechts kommenden Pkw Audi einer 24-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch der Audi auch gegen eine Grundstücksmauer sowie einen geparkten Pkw VW Caddy prallte. Beide Fahrzeugführer*innen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 19.000 Euro.

Bleckede - Kollision mit Rennradfahrer - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 50 Jahre alter Rennradfahrer in den frühen Abendstunden des 04.06.23 bei einer Kollision mit einem Pkw Honda eines 21-Jährigen. Der Honda-Fahrer hatte gegen 18:30 Uhr beim Linksabbiegen aus Richtung Bleckeder Moor auf die Kreisstraße 5 den von links kommenden Rennradfahrer touchiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Bleckede - Wild ausgewichen - leicht verletzt

Einem Rehwild wich ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Morgenstunden des 05.06.23 nach eigenen Angaben auf der Kreisstraße 5 aus. Als das Reh die Fahrbahn querte, kam der junge Mann gegen 06:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und schleuderte links in die Böschung. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Parallel entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Ob eine Kollision mit dem Reh stattgefunden hat, steht nicht fest.

Melbeck - Kollision beim Einbiegen

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 05.06.23 in der Ebstorfer Straße - Landesstraße 233. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW wollte gegen 10:00 Uhr vom Heinser Weg auf die Ebstorfer Straße einbiegen und missachte dabei die Vorfahrt einer 62 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Volvo. Die 62-Jährige sowie eine 40 Jahre alte Beifahrerin im BMW erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Raub beim Juwelier - mit Pfefferspray gesprüht - mit Schmuck geflüchtet

Mehrere Schmuckstücke griff sich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 05.06.23 bei einem "Raub" in einem Juweliergeschäft in der Lange Straße. Der Mann hatte sich gegen 11:00 Uhr in dem Geschäft durch eine Mitarbeiterin beraten lassen, zog in der Folge ein Pfefferspray heraus, sprühte der Mitarbeiterin Pfefferspray ins Gesicht und griff sich mehrere Schmuckstücke. Der Mann schubst die Mitarbeiterin zu Seite und sprühte erneut, so dass dem Täter die Flucht aus dem Geschäft gelang. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Flüchtigen. Die weiteren Ermittlungen, Spurensicherungsmaßnahmen sowie weitere Überprüfungen dauern an.

Die Mitarbeiterin wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt; sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, ungepflegte Erscheinung, sprach eher gebrochen Deutsch, wenig Zähne, Bekleidung: schwarze Weste, Trainingshose, blaue Cappy, große blaue Umhängetasche.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - "Schwitzkasten" nach Beleidigung - Polizei ermittelt

Zu einer Handgreiflichkeit/Körperverletzung kam es in den Abendstunden des 04.06.23 auf einer Freifläche in der Kochstraße. Ein 34-Jähriger hatte gegen 20:45 Uhr einen 26-Jährigen ergriffen und in den "Schwitzkasten" genommen. Zuvor soll es zu einer Beleidigung aus einer Gruppe junger Männer zum Nachteil der Verlobten des 34-Jährigen gekommen sein, so dass dieser sich den 26-Jährigen gegriffen hatte. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen 34-Jährigen sowie wegen Beleidigung gegen den 26-Jährigen sowie weitere junge Männer aus der Personengruppe.

Uelzen

Bad Bevensen - Mülltonnen in Serie in Brand gesetzt - Hinweise zu verdächtigen Personen!?

Gleich in mehreren Fällen setzten Unbekannte bereits in der Nacht zum 03.06.23 Mülltonnen in Brand. Diese brannten dabei zum Teil komplett aus/nieder. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Betroffen waren dabei gegen 03:00 Uhr Mülltonen in der Röntgenstraße, Behringstraße sowie der Hufelandstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Erste Fahndungsmaßnahmen in der Nacht zum 03.06. in Bad Bevensen verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - "schwarz vor Augen" - VW-Fahrer kollidiert nach Schwächeanfall mit Baum - leicht verletzt

Nach einem Schwächeanfall kollidierte ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Lüneburg in den Morgenstunden des 05.06.23 in der Hamburger Straße mit einem Baum. Dem jungen Mann war gegen 05:00 Uhr vermutlich "schwarz vor Augen geworden", kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Bad Bevensen, OT. Sasendorf - Motorradfahrer übersieht Baustellenbarken und stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 66 Jahre alter Motorradfahrer in den Mittagsstunden des 04.06.23 auf der Bundesstraße 4 zwischen den Abfahrten Sasendorf und Seedorf. Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg hatte gegen 13:00 Uhr mit seiner Honda die Baustellenbarken übersehen, kollidierte mit diesen und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Uelzen - junge Männer bedrängen "Bekannten" beim Gassi-Gang

Beim Spaziergang mit seinem Hund wurde ein 40-Jähriger, der mit seinem Hund in den frühen Morgenstunden des 05.06.23 unterwegs war, von vier ihm teilweise bekannten jungen Männern bedrängt und dann auch geschlagen. Die Männer hatten dem 40-Jährigen gegen 04:00 Uhr Am Taterhof abgepasst und diesen auch unter Vorhalt eines Messers bedrängt, ihn in der Folge auch geschlagen und aus der Geldbörse des Mannes zwei Geldscheine mitgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Raubes. Weitere Hinweise zu den Männern nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - volltrunken auf Gehweg ins Straucheln gekommen - Radfahrer haut nach Kollision ab - mit mehr als 3,4 Promille angetroffen

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 59 Jahre alten Radfahrer. Der Radler war gegen 20:15 Uhr in der Hauenriede entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs, kam ins Straucheln und beschädigte einen geparkten Pkw Ford. Danach fuhr der Mann weiter und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei, die den 59-Jährigen im weiteren Umfeld ermitteln konnten. Bei dem 59-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 3,4 Promille festgestellt.

Uelzen - Vandalismus - Fahnenmasten in Kleingarten herausgerissen

Vier Fahnenmasten rissen Unbekannte im Zeitraum vom 04. auf den 05.06.23 auf einem Kleingartengrundstück in der Industriestraße heraus und nahmen die Flaggen mit. Parallel schmierten die Vandalen Schriftzüge an einen Unterstand, so dass ein Sachschaden von gut 400 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

