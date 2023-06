Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03./04.06.2023 ++

- Landkreis Lüneburg -

Angriff mit Messer! Am Samstagmorgen, 03.06.2023 gegen 06:40 Uhr kam es zwischen zwei Personen in einer Sozialunterkunft in Lüneburg zu einem Streit wegen einer Ruhestörung. Der Streit gipfelte darin, dass der Verursacher der Ruhestörung auf den Anderen mit einem 20 cm langen Küchenmesser einstach. Das Opfer wurde dabei zum Glück nur leicht an der Wange verletzt. Der Angreifer verbrachte anschließend den Tag in der Ausnüchterungszelle.

Drogenfund

Am Samstag, 03.06.2023, um 09:40 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in die Lüneburger Innenstadt gerufen, weil eine junge Frau in ihrer Wohnung laut herumschrie. Vor Ort konnten die Beamten die völlig aufgelöste Frau in ihrer Wohnung antreffen. Sie stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. In der Wohnung konnten diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die Frau wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert.

Brennender Pkw

Am Samstag, 03.06.2023, um 14:38 Uhr stellt die Fahrzeugführerin eines Renault Twingo bei der Fahrt Brandgeruch in ihrem Fahrzeug fest. Als sie ihren Pkw in der Straße Mittelfeld anhält und aussteigt kann sie ein Feuer im Motorraum erkennen. Der Pkw gerät daraufhin in Vollbrand und muss durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Das Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Brandursache ist bislang unklar.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Gasaustritt und Straßensperrung in Hitzacker Am 02.06.2023, kurz nach 18.00 Uhr, wurde der Austritt von Gas aus der Hauptleitung festgestellt. Teile der Dannenberger Straße mussten anschließend gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach Reparatur durch das Energieversorgungsunternehmen gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Autodiebstahl in Hitzacker

Zwischen 01.06.2023, 20.30 Uhr und 02.06.2023, 09.00 Uhr, wurde in der Bauernstraße ein weißer VW Caddy gestohlen. Das Auto mit dem Kennzeichen DAN-CE 161 war auf einer Freifläche abgestellt und wurde auf unbekannte Weise entwendet. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 5862/987010, entgegen.

Sachbeschädigungen in Dannenberg

In der Stettiner Straße wurde durch Unbekannte ein Holzzaun beschädigt. 2 Latten des Jägerzauns wurden herausgebrochen. Bei einem in der Nähe abgestellten PKW wurde zudem die Beifahrertürscheibe eingeschlagen. Die Taten wurden zwischen 02.06.2023, 19.00 Uhr, und 03.06.2023, 15.30 Uhr, begangen Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 5861/985760, entgegen.

- Landkreis Uelzen -

03.06.2023, gegen 01:30 Uhr, Bad Bevensen Stadtgebiet: Ein 26-jähriger Mann aus Bad Bevensen befährt mit seinem Fahrrad das Stadtgebiet von Bad Bevensen in Schlangenlinien. Da der Fahrradfahrer offensichtlich nicht geeinigt ist, das Fahrrad im ÖVR zu führen, wird diesem wiederholt Haltezeichen gegeben, welche durch den Radfahrer missachtet werden. Im Zuge der fortlaufenden Anhalteversuche kommt es zum Zusammenstoß mit dem Funkstreifenwagen, worauf der Radfahrer seine Fahrt jedoch fortsetzt. Kurz darauf kann der Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert werden. Bei einer Atemalkoholüberprüfung ergibt sich ein Wert von 1,17 Promille. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

03.06.2023, 13:30 Uhr, 29575 Altenmedingen, Edendorfer Weg, Brandstiftung: Im dortigen Wald wurden kleine Äste und Gebüsch zusammengesucht, diese an mehreren Stellen aufgehäuft und dann angesteckt. Hierdurch brannte das Unterholz und Gebüsch auf einer Fläche von ca. 50m x 50m. Durch Feuerwehren konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht werden. Hinweise auf den oder die Brandstifter nimmt die Polizei unter der Tel.: 0581-9300 entgegen.

