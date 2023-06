Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit über drei Promille im Auto unterwegs ++ Zusammenstoß zweier Pkw - drei Leichtverletzte ++ Hochsitze beschädigt - Polizei ermittelt ++ (Kleinst-) Feuer im Wald - Feuerwehr löscht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannter schlägt jungen Mann - Opfer leicht verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 01.06. gegen 08:30 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle Am Sande. Eine unbekannte männliche Person und ein 30-Jähriger gerieten zunächst in einen Streit. In der Folge schlug der Unbekannte dem 30-Jährigen unter anderem ins Gesicht, sodass dieser stürzte und auf den Kopf fiel. Der junge Mann war kurzzeitig bewusstlos und musste in der Folge im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Verursacher flüchtete.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 190cm - kurze, blonde Haare - schwarzer Trainingsanzug mit weißen Streifen seitlich (vermutlich Marke Adidas)

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung auf dem Spielplatz

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 01.06. gegen 19:00 Uhr auf einem Spielplatz in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 12-Jähriger mit zwei 13 und 14 Jahre alten Brüdern in einen Konflikt, sodass der 12-Jährige den 13-Jährigen verletzte. In der Folge schritt der 14 Jahre alte Bruder ein und verletzte den 12-Jährigen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Am 01.06. entwendeten Unbekannte zwischen 20:00 und 23:00 Uhr mehrere elektronische Gegenstände und eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw Mitsubishi. Dieser befand sich geparkt auf einem Parkplatz An den Reeperbahnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit über drei Promille im Auto unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Abend des 01.06. wurde festgestellt, dass der 44-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes unter Alkoholeinfluss stand. Dieser befand sich gegen 20:00 Uhr im Bereich der Dahlenburger Landstraße. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 3,2 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Leichtverletzter E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall

Am 01.06. kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Reichenbachstraße. Ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw beabsichtigte von einem Parkplatz nach rechts abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen E-Scooter-Fahrers. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Zusammenstoß zweier Pkw - drei Leichtverletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.06. gegen 19:30 Uhr in der Lilienthalstraße. Ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw Ford beabsichtigte von der Lilienthalstraße kommend nach links auf die Bundesstraße 216 abzubiegen. Hierbei missachtete er einen entgegenkommenden 19-Jährigen mit seinem Pkw Peugeot. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und beide Fahrer sowie ein 17-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden von gut 18.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Zadrau - (Kleinst-) Feuer im Wald - Feuerwehr löscht

Zu einem Kleinstbrand in einem Wald bei Zadrau kam es in den frühen Abendstunden des 01.06.23. Gegen 18:00 Uhr geriet eine Fläche von gut 10 qm in Brand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen

Wrestedt, OT. Breitenhees - Hochsitze beschädigt - Polizei ermittelt

Mindestens acht Hochsitze beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 30.05. bis 02.06.23 in einem Waldgebiet zwischen den Bundesstraße 4 und 191. Dabei nutzten die Vandalen in einigen Fällen einen Pkw mit Seil, so dass die Hochsitze zu Fall gebracht wurden. Parallel wurde ein Hochsitz per Hand umgeworfen, da zuvor die Stützpfeiler mit einer Kettensäge durchsägt wurden. Parallele Taten soll es auch im Landkreis Gifhorn gegeben haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

