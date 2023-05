Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Randalierer im Park - mit Flaschen geworfen ++ Hitzacker - Auffahrunfall mit drei Beteiligen - zwei Verletzte ++ Wrestedt, OT. Lehmke - Betrunkener tritt Tür ein ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.05.2023

Lüneburg

Lüneburg - Randalierer im Park - mit Flaschen geworfen

Am 30.05. gegen 13:15 Uhr kam es im Bereich des Clamartparks in Lüneburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 54-Jährigen. Dieser wies einen 40-jährigen Lüneburger innerhalb des Parks darauf hin, nicht durch die frisch bepflanzten Beete zu laufen. Als Reaktion schlug der 40-Jährige den 54-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr kam es erneut zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der 40-Jährige wieder als Verursacher in Erscheinung trat. Er belästigte zwei junge Frauen innerhalb des Parks, sodass Passanten einschritten. Diese wurden durch den 40-Jährigen angegriffen und unter anderem mit Glasflaschen beworfen, sodass sie verletzt wurden. Der Verursacher wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Ladendetektiv verfolgt Dieb

Zu einem Ladendiebstahl kam es in den Nachmittagsstunden des 30.05. gegen 16:00 Uhr innerhalb einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Ein 34-Jähriger entwendete Alkohol aus dem Geschäft, wurde hierbei jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und in der Folge durch die Innenstadt verfolgt und gestellt. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut acht Euro.

Lüneburg - Dieb entwendet Taschen - Zeugen gesucht

Am 30.05. gegen 20:30 Uhr kam es in der Feldstraße zu einem Diebstahl. Eine bisher unbekannte männliche Person beobachtete vermutlich einen Anwohner, wie dieser gerade mehrere Taschen aus seinem Pkw in einen Hausflur stellte. Während der Anwohner seinen Pkw umparkte, nutzte die Person die Gelegenheit und entwendete mehrere Taschen und flüchtete mit diesen. Der Eigentümer verfolgte den Dieb, sodass dieser auch einiges an Diebesgut fallen ließ. Er entkam jedoch unter anderem mit einem Laptop und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Personenbeschreibung:

- Männlich - schlank (sportlich) - circa 180cm - circa 30 Jahre - leicht dunkler Teint - schwarze Haare (mit Kopftuch) - schwarzer Pullover/schwarze Hose/schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw - eine Person leicht verletzt

Am 31.05. kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 233 zwischen Melbeck und Bardenhagen. Ein Fahrer eines Pkw VW beabsichtigte in Fahrtrichtung Bardenhagen hinter einer scharfen Kurve nach links abzubiegen. Zwei folgende Pkw Dacia und Nissan bremsten rechtzeitig, eine darauffolgende Fahrerin eines Pkw Porsche erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw Nissan auf. Dieser wurde wiederum auf den Pkw Dacia geschoben, sodass die 41-jährige Fahrerin des Dacia leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, zudem waren die drei beschädigten Pkw nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die L233 halbseitig gesperrt.

Amt Neuhaus, OT. Dellien - erneuter Brand von Unterholz - Polizei ermittelt nach Serie von Brandlegungen

Zu einem weiteren Brand im Unterholz eines Waldstücks zwischen Dellien und Preten kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 30.05.23. Aus bislang ungeklärter Ursache war es gegen 14:15 Uhr zu einem Flächenbrand auf gut 1.000 qm gekommen. Die Feuerwehr im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung auch in Zusammenhang mit den Bränden der jüngsten Vergangenheit in der Region. Hinweise auch zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Brand auf Gelände einer Biogasanlage - Keine Verletzten

In der Nacht zum 31.05. kam es gegen 04:45 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage im Breeser Weg. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es im Bereich eines Containers zu einem Brand, sodass dieser durch die Feuerwehr Dannenberg gelöscht wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Dannenberg - Einbruch in Fahrschule

In die Büroräume einer Fahrschule in der Lange Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 26. und 30.05.23 ein. Die Täter nahmen eine halbe Schachtel Zigaretten und eine Spardose mit Kleingeld mit. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Lack von Pkw zerkratzt

Den Lack eines im Uhlenweg abgestellten Pkw Audi Q5 zerkratzten Unbekannte in der Nacht zum 30.05.23. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Hitzacker - Auffahrunfall mit drei Beteiligen - zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligen Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 30.05.23 in der Lüneburger Straße - Landesstraße 255. Eine 25 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat war gegen 15:30 Uhr auf einen Pkw Audi eines 55-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Parallel entstand noch an einem weiteren Pkw Renault Schaden, so dass ein Sachschaden von mehr als 11.000 Euro entstand.

Uelzen

Uelzen - Plastikbeutel mit Kleidung im Eingangsbereich in Brand gesetzt - polizeilich bekannter Täter ergreift die Flucht - geringer Sachschaden - Ermittlungen dauern an

Einen Plastikbeutel mit Kleidung setzte ein Mann in den Morgenstunden des 31.05.23 im Eingangsbereich des Amtsgerichts in Uelzen in der Fritz-Röver-Straße in Brand. Es entstand geringer Sachschaden, der aktuell mit gut 100 Euro beziffert wird. Der Mann hatte gegen 09:30 Uhr den durch eine Eingangsschleuse gesicherten Bereich betreten, den Plastikbeutel mit Bekleidung abgelegt und diesen dann mittig im Raum auf dem Teppichboden liegend in Brand gesetzt. Bediensteten der Wachtmeisterei griffen ein und löschten den Beutel ab. Parallel ergriff der Mann die Flucht und fuhr mit einem Pkw VW davon. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw verliefen ohne Erfolg und dauern an.

Im Fokus der Polizei ist nach Auswertung von Kamera-Aufnahmen sowie Hinweise ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener Mann aus Uelzen, der in der jüngsten Vergangenheit mehrfach durch Diebstähle oder Vandalismus in Erscheinung getreten ist. Die weiteren Ermittlungen zu der Person dauern an.

Für die weiteren Ermittlungen und das Strafverfahren wegen versuchter Brandstiftung bittet die Polizei einen möglichen Zeugen, der als Passant im Eingangsbereich Beobachtungen gemacht hat, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Bodenteich - Verkehrskontrolle - Festnahme - 32-Jähriger mit Haftbefehl

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 30.05.23 im Bereich Bad Bodenteich. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers mit auswärtigem Kfz-Kennzeichen stellte sich heraus, dass der 32-Jähriger aufgrund eines örtlichen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Da der Mann den haftbefreienden Betrag von gut 1.200 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wrestedt, OT. Lehmke - Betrunkener tritt Tür ein - statt in die Wohnung einer Bekannten ging es in Polizeigewahrsam

In den Polizeigewahrsam ging es für einen 43 Jahre alten bereits polizeilich bekannten Uelzener in der Nacht zum 31.05.23. Der Betrunkene hatte gegen 22:45 Uhr die Wohnungstür einer Bekannten in Lehmke eingetreten, um dort zu nächtigen. Die Frau war nicht zu Hause. Ein Zeuge überraschte den 43-Jährigen, der ihm mit Schlägen drohte. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen den 43-Jährige ein. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,1 Promille festgestellt, so dass er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde.

Uelzen - ... unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Fabia stoppte die Polizei in den Abendstunden des 30.05.23 Auf dem Diek. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen, OT. Veerßen - Moped-Fahrer stürzt mit Sozia - mit RTW ins Klinikum

Jeweils Verletzungen erlitten zwei 44 und 9 Jahre alte Personen bei einem Unfall mit einem Mokick in den Mittagsstunden des 30.05.23 auf einem Gehweg an der Bundesstraße 71. Der 44-Jährige war gegen 13:20 Uhr zusammen mit einer 9 Jahre alten Sozia in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und gestürzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Bienenbüttel, OT. Eitzen I/Beverbeck/Grünhagen/Rieste - Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot für Lkw - Umleitungsstrecke im Visier

Polizeibeamte kontrollierten in den Mittags- und Nachmittagsstunden des 30.05. das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen zwischen der auf der B4 und der L233. Dabei kontrollierten die Beamten gut 45 Sattelzüge und stoppten diese. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und veranlassten das Wenden/Umdrehen der Fahrzeuggespanne.

Bei fast allen Lkw-Fahrern handelte sich um auswärtige Kraftfahrzeugführer, die sich vom Navi führen ließen und in die Verbotsstrecke geführt wurden.

Weitere Kontrollen folgen ...

