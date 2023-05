Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand im Keller eines Hochhauses im Stadtteil Kaltenmoor ++ Mehr als 100 Einsatzkräfte evakuieren Bewohner und löschen Brand im Kellerbereich ++ keine Personenschäden ++ Rauch zieht durch ...

Lüneburg (ots)

++ Brand im Keller eines Hochhauses im Stadtteil Kaltenmoor ++ Mehr als 100 Einsatzkräfte evakuieren Bewohner und löschen Brand im Kellerbereich ++ keine Personenschäden ++ Rauch zieht durch Kamineffekt durch das Wohngebäude ++ fünf Wohneinheiten durch Rauch aktuell nicht bewohnbar ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg, OT. Kaltenmoor

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und weiteren Rettungskräften kam es in den späteren Abendstunden des 30.05.23 in einem Hochhaus/Mehrfamilienhaus in der Alfred-Delp-Straße im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor. Aus bislang unbekannter Ursache war es im Kellerbereich des mehrstöckigen Wohngebäudes gegen 21:15 Uhr zu einem Brand gekommen. Durch die starke Rauchentwicklung und vermutlich durch eine geöffnete Tür in einem Obergeschoss kam es zu einem Kamineffekt, so dass das gesamte Treppenhaus bis in die 5. Etage in der Folge verqualmte Die alarmierten Einsatzkräfte evakuierten im ersten Angriff eine Vielzahl der Bewohner und löschten das Feuer im Kellerbereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch die starke Verrußung wurden die Flurbereiche und Wände des Treppenhauses im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss stark beschädigt, so dass fünf Wohneinheiten aktuell nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner kümmerten sich überwiegend selbstständig um eine Notunterkunft; parallel wurde ein Bewohner durch die Hansestadt Lüneburg notuntergebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der komplette Sachschaden kann aktuell noch nicht abschließend beziffert werden; wird jedoch bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Neben Einsatzkräften der Polizei waren gut 100 Feuerwehrleute der Feuerwehr Lüneburg, zwei Rettungswagen, der Leitende Notarzt vor Ort sowie Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell