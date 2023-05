Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Sattelzugmaschine DAF gestohlen ++ "Brand-Serie - nach verschiedenen Flächenbränden ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung ++ schwerverletzter Radfahrer verstirbt in Klinikum - von Pkw erfasst

Lüneburg

Presse - 30.05.2023 ++

Lüneburg

Bardowick/Wittorf - Sattelzugmaschine DAF gestohlen

Bereits im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 26. und 29.05.23 stahlen Unbekannte eine im Langenkamp in Wittorf abgestellte Sattelzugmaschine DAF XG 480 FT. Die Täter hatten den Anhänger der Zugmaschine abgekoppelt und das Fahrzeug mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen ROW-TZ 220 weggefahren. Die Polizei hat das Fahrzeug im Wert von mehr als 150.000 Euro zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus, Dellien, Zeetze, Laave, Kaarßen - "Brand-Serie - nach verschiedenen Flächenbränden ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung

Zu mehreren Flächenbränden in Neuhaus sowie verschiedenen weiteren Ortschaften im Amt Neuhaus ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im "Dauereinsatz".

Wie bereits berichtet (siehe Pressemitteilung v. 29.05.23) war es im Bereich zwischen Neuhaus und Dellien am 28.05.2023 zur Mittagszeit zu einem Brand auf gut 2.500 qm im Unterholz gekommen. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Neuhaus, Sumte, Haar und Dellien gelöscht.

Am späten Abend und kurz nach Mitternacht wurden zwei weitere kleinere Brandstellen im Umfeld festgestellt. Am alten Bahnhof in Neuhaus brannte es gegen 22:00 Uhr in einem Wald auf gut 30 qm Fläche und gegen 01:20 Uhr am 29.05.23 brannten zwei Flächen zwischen den Ortschaften Zeetze und Stapel.

In den Mittagsstunden des 29.05.23 gegen 11:15 Uhr brannte eine Fläche von gut 700 qm am Rande eines Waldwegs in Laave. Gegen 19:00 Uhr brannte es dann in einem Waldstück in Kaarßen auf einer Fläche von gut 100 qm.

Die Feuerwehren verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen und somit größere Schäden.

Die Polizei geht von einer Brand-Serie und ermittelt auch im Zusammenhang mit ähnlichen Bränden im Verlauf des Jahres 2023 bzw. aus dem Jahr 2022. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise auch zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüneburg - Rüttelplatten und Baggerschaufel von Baustelle abtransportiert

Zwei Rüttelplatten (Gewicht 400 und 600kg) sowie eine Baggerschaufel transportierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 26. und 30.05.23 von einer Baustelle im Brandheider Weg ab. Dabei nutzten die Diebe vermutlich auch einen Lkw mit Kranaufbau. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Mädchen nehmen Fahrrad aus Vorgarten mit - durch Eigentümer ertappt - von Polizei "gestellt"

Das unangeschlossene Fahrrad einer 51-Jährigen nahmen drei Mädchen in den Nachtstunden zum 30.05.23 von einem Grundstück im Danziger Weg mit. Die Eigentümerin konnte die Mädchen im Alter von 13, 13 und 14 Jahren gegen 01:00 Uhr verfolgen. Alarmierte Polizeibeamte stellen die Mädchen und übergaben der Frau ihr Fahrrad. Die Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahls gegen die drei Mädchen.

Radbruch/Winsen - "Kassiererin des Jahres" -> hier die Favoritin der Polizei - "Kassiererin von Supermarkt" verhindert Microsoft-Support-Betrug - Senior wollte mit Google-Play-Cards 250 Euro zahlen

Eine aufmerksame Kassiererin eines Einkaufsmarktes in Winsen bewahrte einen Senior aus Radbruch bereits Anfang Mai vor einem größeren Schaden. Nachdem der 83-Jährige auf verschiedenen Web-Seiten im Internet war, wurde PC des Mannes vermutlich mit einer Ransomware infiziert, so dass der Senior einen ihm angezeigten Support telefonisch kontaktierte. Dort hatte der Senior angerufen, so dass ein Mann mit starkem indischen Akzent mitteilte, dass er Teil des offiziellen Supports von Windows wäre. Dieser wies auf verschiedene Schaltflächen hin, um das Problem zu lösen. Parallel wurden angeblich über 600 Viren auf dem PC festgestellt, die durch eine Zahlung behoben werden könnten. Für eine einmalige Ausführung sollte der Mann 250 Euro zahlen; als Alternativen hätte er auch 599 Euro für lebenslangen Schutz und 499 Euro für das drei-Jahre-Abo bezahlen können. Guten Glaubens machte sich der Senior auf den Weg zu einem Supermarkt nach Winsen, um über Google-Play-Cards den Betrag von 250 Euro zu bezahlen. Beim Kauf der Cards (im Rewe in Winsen) wurde glücklicherweise eine Kassiererin misstrauisch und fragte den Senior nach dem Grund des Kaufs mit so einem hohen Wert. Nach Erläuterung der Situation wies die Mitarbeiterin den Mann darauf hin, dass dies eine bekannte Betrugsmasche sei, so dass der Mann vom Kauf der Cards Abstand nahm und sich auf Anraten der Kassiererin an die Polizei wandte.

Die Polizei ermittelt, warnt parallel vor den seit Jahren bekannten Betrugsmaschen "falscher Microsoft-/Internet-Support" und lobt ausdrücklich das Handeln der Mitarbeiterin im Supermarkt: "Kassiererin des Jahres -> hier die Favoritin der Polizei"

Weitere Warnhinweise auch unter https://www.polizei-praevention.de/tag/microsoft

Lüneburg - Dieb greift sich Handtasche aus Fahrradkorb

Die Handtasche einer 81-Jährigen griff sich ein Unbekannter in den frühen Nachmittagsstunden des 29.05.23 in den Parkanlagen in der Wandrahmstraße. Die Seniorin schob gegen 14:00 Uhr mit ihrem Fahrrad unter einer Brücke durch, als ein Unbekannter in den vorderen Fahrradkorb griff und mit der Handtasche der Frau die Flucht ergriff. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Tripkau - Motorradfahrerin verunfallt - Böschung herunter - gegen Baum

Schwere Verletzungen erlitt eine 49 Jahre alte Motorradfahrerin aus Geesthacht. Die Frau war mit ihrer Honda gegen 12:15 Uhr auf der Bundesstraße 195 zwischen Tripkau und Wehningen in einer scharfen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr eine Böschung herunter und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - "unerwünschter Besuch" - Sohn schlägt mit Metallstange

Zu Streitigkeiten, einem unerwünschten "Familienbesuch" und einer gefährlichen Körperverletzung kam es in den späten Abendstunden des 29.05.23 in einem Wohnhaus in Lübbow. Ein 20-Jähriger war gegen 21:30 Uhr in Begleitung eines 22-Jährigen sowie einer 33-Jährigen in das Wohngebäude seines Vaters eingedrungen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung bei der der 20-Jährige seinen Vater mit einer Metallstange gegen den Arm schlug. Der Mann ergriff die Flucht. Die drei Eindringlinge verschwanden in der Folge und nahmen diverse Gegenstände mit.

Die Polizei konnte den 20-Jährigen in der Folge antreffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Gusborn, OT. Quickborn - Feuer in Garage

Zu einem Brand in einer Garage im Birkenweg in Quickborn kam es in den Abendstunden des 29.05.23 aus ungeklärter Ursache. Dabei gerieten gegen 19:40 Uhr auch mehrere Gegenstände in der Garage in Brand. Die Polizei ermittelt und kann aktuell auch einen technischen Defekt als Ursache nicht ausschließen.

Uelzen

Uelzen - schwerverletzter Radfahrer verstirbt in Klinikum - von Pkw erfasst

Seine schweren Verletzungen erlag ein 76 Jahre alter Radfahrer im Verlauf des Wochenendes. Wie berichtet (siehe Pressemitteilung v. 26.05.23) war es in den Morgenstunden des 26.05.23 in der Lüneburger Straße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW hatte gegen 08:20 Uhr beim Linksabbiegen von der Ebstorfer Straße bei Grünlicht an der Fußgänger-/ Radfahrerfurt den querenden Radfahrer erfasst. Der 76-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in Klinikum nach Uelzen verbracht und verstarb dort am 28.05.23.

Oetzen - Radfahrerin stürzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 31 Jahre alte Radfahrerin aus dem Landkreis Lüneburg in den Nachmittagsstunden des 29.05.23 im Bereich der Bundesstraße 191 bei Oetzen. Die Radfahrerin war gegen 16:00 Uhr alleinbeteiligt gestürzt, war vor Ort nicht ansprechbar und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden.

Schwienau, OT. Stadorf - Alu-Leiter gestohlen

Eine 2,50 bis 3,00m lange Aluminiumleiter stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 28.05.23 von einem Grundstück in Stadorf. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

