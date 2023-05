Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 26.-29.05.2023 ++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

Lüneburg

- Die "Tuning-Szene" im Blick -

Bei einer stationären sowie mehreren mobilen Verkehrskontrollen im Lüneburger Gewerbegebiet Goseburg wurden durch die Polizei am Freitagnachmittag, den 26.05.2023, etwa 60 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei standen sogenannte Bauartveränderungen im Visier der Beamten. Festgestellt wurden u.a unzulässige Bauartveränderungen an Auspuffanlagen, nicht erlaubte Veränderungen an lichttechnischen Einrichtungen sowie nicht durchgeführte Einbauabnahmen. Insgesamt drei Mal führte dies zum Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis, sodass auch betriebsbeschränkende Maßnahmen ausgesprochen werden mussten. Insgesamt kam es zur Einleitung von zwanzig Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Weitere Kontrollen werden folgen.

- Verkehrsunfall mit vier Beteiligten -

Am frühen Freitagabend kam es in der Lüneburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei musste ein 59-Jähriger an einer Ampelkreuzung verkehrsbedingt bremsen. Eine 35-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Pkw einer 59-Jährigen auf, welche wiederum auf den Pkw eines 19-Jährigen geschoben wurde. Insgesamt wurden dabei zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt und es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen.

- Diebstahl aus Gartenlaube -

Vermutlich in der Nacht vom 25.05.2023 auf den 26.05.2023 wurde eine Gartenlaube der Lüneburger Kleingartenkolonie In der Kiepe von einer bisher unbekannten Person gewaltsam geöffnet. Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von über 300 Euro entwendet. Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

- Fliegende Flaschen-

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, endete ein verbaler Streit zwischen einem 41-Jährigen und seinem 37-jährigen Nachbarn einer Wohnunterkunft im Lüneburger Stadtteil Rettmer in einer körperlichen Auseinandersetzung bei der Bierflaschen geworfen wurden. Als einer der Beschuldigten dann noch mit einem Messer drohte, endete der Abend für ihn im Polizeigewahrsam. Glücklicherweise erlitt keine der Parteien Verletzungen. Beide erwartet jedoch ein Strafverfahren.

- Streit mit Folgen -

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, kam in einer Lüneburger Kneipe am Altenbrückerdamm zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei schlug ein 33-Jähriger einem 28-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf und bedrohte diesen mit der abgebrochenen Glasflasche. Dieser wehrte sich mit Faustschlägen ins Gesicht des Angreifers. Beide erhielten in der Folge einen Platzverweis für die Lokalität. Zudem wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Adendorf

- Essen auf Herd -

Am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, schlief 55-jähriger auf seinem Sofa ein und vergaß dabei das Essen auf seinem Herd, sodass der Rauchmelder auslöste und die Feuerwehr sowie die Polizei ausrücken mussten. Der Wohnungsinhaber blieb unverletzt und konnte nach ausreichender Lüftung in seiner Wohnung bleiben.

Rullstorf

- Betrunkener Autofahrer-

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam ein 22-Jähriger auf der Kreisstraße 39 auf Höhe der Ortschaft Rullstorf mit seinem Pkw von Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw mehrfach und kam nach der Kollision mit zwei Bäumen auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten ein Atemalkoholwert von 1,71 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg:

Gefährliche Körperverletzung in Wustrow

Am Freitag, 26.05.2023, gegen 21.30 Uhr, wurde an der Holzbrücke in Blütlingen ein 49-Jähriger von drei Unbekannten "auf zwei Bier am Wegesrand" eingeladen. Später forderten sie dafür 50 Euro. Da das Opfer dies nicht zahlen wollte, erfolgten Schläge in den Bauch. Zudem wurde der Mann durch einen Flaschenwurf am Rücken getroffen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Diebstähle bei Schauständen der Kulturellen Landpartie in Luckau Zwischen Freitag, 26.05.2023, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 27.05.2023, 11.00 Uhr, wurden in Bülitz mehrere Gegenstände durch Unbekannte entwendet. Darunter befanden sich geringe Bargeldbeträge, Musiklautsprecher, Powerbanks und diverse Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter Tel. 05841-1220 entgegen

Vegetationsbrand in Gartow

Am Sonnabend, 27.05.2023, gegen 13.00 Uhr, wird durch einen Segelflieger Rauchentwicklung in einem Waldgebiet gemeldet. In der Nähe des Gedelitzer Weges konnten die alarmierten Einsatzkräfte einen Flächenbrand in der Größe von ca. 5000 Quadratmetern feststellen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert und noch größerer Schaden vermieden werden. In der Nähe konnten Reste eines Lagerfeuers festgestellt werden.

Mehrere Brandstellen im Amt Neuhaus

Im Bereich zwischen Neuhaus und Dellien wurden am Sonntag, 28.05.2023, zur Mittagszeit etwa 2500 qm Fläche brennend im Unterholz festgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Neuhaus, Sumte, Haar und Dellien gelöscht. Am späten Abend und kurz nach Mitternacht wurden zwei weitere kleinere Brandstellen im Umfeld festgestellt. Zu größeren Schäden kam es dabei nicht.

Schwerer Verkehrsunfall in Gusborn

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 01.00 Uhr, wurde zwischen Zadrau und Klein Gusborn ein Fußgänger schwer verletzt. Der 45-jährige Fußgänger bewegt sich mittig der Fahrbahn von der Gemeinde Klein Gusborn in Richtung Zadrau. Dort werden Insassen eines Pkws auf diesen aufmerksam, setzen einen Notruf ab und stellen einen größeren Sicherheitsabstand zu dem Mann her. Kurze Zeit später nähert sich von hinten ein weiterer Pkw der Gefahrenstelle und überholt den Pkw. Trotz versuchten Ausweichmanövers kommt es zur Kollision mit dem Fußgänger. Dieser wird erfasst und im weiteren Verlauf über die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert wird. Mit schweren Verletzungen wird der Fußgänger mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Uelzen:

28.05.2023, gegen 23:00 Uhr, Herzogenplatz 2 in Uelzen, dortiges Schützenfest, Körperverletzungsdelikt: Ein derzeit nicht bekannter Täter geht auf dem Schützenfest Uelzen auf eine kleine Gruppe in Schützten-Tracht zu und schlägt unvermittelt zweimal mit der Faust gegen die rechte Gesichtshälfte eines 25-jährigen Mannes. Der Täter verlässt im Anschluss das Schützenfestgelände in unbekannte Richtung. Die Polizei Uelzen bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Tel.: 0581-9300.

29.05.2023, gegen 03:00 Uhr, Bereich der SG Rosche, Trunkenheitsfahrt: Ein 22-jähriger Mann aus der SG Bevensen-Ebstorf führt seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,30 Promille. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wird neben der Durchführung einer Blutentnahme auch der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt.

29.05.2023, gegen 08:40 Uhr, Bienenbüttel: Nach einem Drogenkonsum randaliert ein 24-jähriger Mann in der Wohnung einer Bekannten. Als der Aggressor die Wohnung verlassen soll, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung durch Schubsen, in dessen Verlauf der 24-jährige Mann der Wohnungsmieterin einen Turnschuh ins Gesicht schlägt. Beim Eintreffen der Polizei zeigt sich der sichtlich unter dem Einfluss von Drogen stehende Mann äußerst unkooperativ. Letztlich wird dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Da dieser dem Platzverweis nicht nachkommt, wird der Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Hierbei leistet er zumindest passiven Widerstand. Bei einer körperlichen Durchsuchung werden Cannabis und Medikamente aufgefunden. Ein dann doch freiwilliger Atemalkoholtest ergibt zudem einen Wert von 1,27 Promille.

