POL-LG: ++ "Kassiererin des Jahres" -> hier die Favoritin der Polizei ++ "Kassiererin von Supermarkt" verhindert Microsoft-Support-Betrug ++ Senior wollte mit Google-Play-Cards 250 Euro zahlen ++

Radbruch/Winsen - "Kassiererin des Jahres" -> hier die Favoritin der Polizei - "Kassiererin von Supermarkt" verhindert Microsoft-Support-Betrug - Senior wollte mit Google-Play-Cards 250 Euro zahlen

Eine aufmerksame Kassiererin eines Einkaufsmarktes in Winsen bewahrte einen Senior aus Radbruch bereits Anfang Mai vor einem größeren Schaden. Nachdem der 83-Jährige auf verschiedenen Web-Seiten im Internet war, wurde PC des Mannes vermutlich mit einer Ransomware infiziert, so dass der Senior einen ihm angezeigten Support telefonisch kontaktierte. Dort hatte der Senior angerufen, so dass ein Mann mit starkem indischen Akzent mitteilte, dass er Teil des offiziellen Supports von Windows wäre. Dieser wies auf verschiedene Schaltflächen hin, um das Problem zu lösen. Parallel wurden angeblich über 600 Viren auf dem PC festgestellt, die durch eine Zahlung behoben werden könnten. Für eine einmalige Ausführung sollte der Mann 250 Euro zahlen; als Alternativen hätte er auch 599 Euro für lebenslangen Schutz und 499 Euro für das drei-Jahres-Abo bezahlen können. Guten Glaubens machte sich der Senior auf den Weg zu einem Supermarkt nach Winsen, um über Google-Play-Cards den Betrag von 250 Euro zu bezahlen. Beim Kauf der Cards (im Rewe in Winsen) wurde glücklicherweise eine Kassiererin misstrauisch und fragte den Senior nach dem Grund des Kaufs mit so einem hohen Wert. Nach Erläuterung der Situation wies die Mitarbeiterin den Mann darauf hin, dass dies eine bekannte Betrugsmasche sei, so dass der Mann vom Kauf der Cards Abstand nahm und sich auf Anraten der Kassiererin an die Polizei wandte.

Die Polizei ermittelt, warnt parallel vor den seit Jahren bekannten Betrugsmaschen "falscher Microsoft-/Internet-Support" und lobt ausdrücklich das Handeln der Mitarbeiterin im Supermarkt: "Kassiererin des Jahres -> hier die Favoritin der Polizei"

Weitere Warnhinweise auch unter https://www.polizei-praevention.de/tag/microsoft

