POL-PPTR: Einbruch in das Kirchengebäude Morscheids

Wittlich/Region (ots) - Die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt derzeit in vier Verfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Computerbetrug gegen einen bislang unbekannten Täter. Am Freitag, den 10. März 2023 gegen 10:00 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer Geschädigten während des Einkaufs im LIDL-Markt in Gerolstein. Die Geldbörse ...

