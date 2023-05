Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von mehreren EC-Karten

Wittlich/Region (ots)

Die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt derzeit in vier Verfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Computerbetrug gegen einen bislang unbekannten Täter.

Am Freitag, den 10. März 2023 gegen 10:00 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer Geschädigten während des Einkaufs im LIDL-Markt in Gerolstein. Die Geldbörse konnte im Nachgang auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes aufgefunden werden. Durch den bislang unbekannten Täter wurde Bargeld aus der Geldbörse entwendet. Im weiteren Verlauf stellte die Geschädigte fest, dass unberechtigterweise ein vierstelliger Bargeldbetrag von ihrem Konto abgehoben wurde.

Ebenfalls am 10. März gegen 11:45 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse und das Smartphone eines weiteren Geschädigten während des Einkaufs im LIDL-Markt in Kyllburg. Anschließend wurde durch den bislang unbekannten Täter versucht bei der nächstgelegenen Sparkasse Bargeld abzuheben. Dies misslang, da der Täter die falsche PIN eingab. Im weiteren Verlauf wurde die Geldbörse und das Smartphone, vermutlich durch den Täter, beim LIDL in Kyllburg als Fundsache abgegeben. Durch den Geschädigten konnte festgestellt werden, dass aus der Geldbörse Bargeld entwendet wurde.

Am gleichen Tag, gegen 13:00 Uhr, wurde die Geldbörse einer dritten Geschädigten während des Einkaufs im LIDL oder ALDI in Neuerburg entwendet. Durch den bislang unbekannten Täter wurden zwei unberechtigte Bargeldabhebungen im Vierstelligen Bereich veranlasst. Auch in diesem Fall wurde ebenfalls Bargeld aus der Geldbörse entwendet. Die Geldbörse wurde anschließend auf dem ALDI-Parkplatz in Neuerburg zurückgelassen.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wittlich unter 06571/9500-0 oder der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

Fotos des Unbekannten und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/tW4zC

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell