POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 21. Kalenderwoche

Wittlich (ots) - In der Nacht von Freitag, 13. Mai auf Samstag, den 14. Mai, drangen mehrere bisher unbekannte Täter in den 1000+1 Schnäppchen Markt in Wittlich ein. Über den rückwärtigen Bereich gelangten sie in die Räumlichkeiten. Mehrere Büros wurden durchwühlt. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden die Täter bei ihrer Handlung gestört und flüchteten vom Tatort. Über die Höhe des Sachschadens bzw. zur ...

mehr