Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Trickdiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Trier (ots)

Am Dienstag, den 16. Mai kam es gegen 12 Uhr zu einem Trickdiebstahl auf dem Parkplatz der Metro in Tier. Während die Geschädigte ihren Einkauf in ihr Fahrzeug lud, wurde sie von einer unbekannten, weiblichen Person angesprochen, die nach einem Discounter in der Nähe fragte. Als die Geschädigte der unbekannten Frau mitteilte, dass sie sie nicht verstehen würde, verschwand die Unbekannte. Danach bemerkte die Zeugin, dass ihre Beifahrertür, wo ihre Umhängetasche abgestellt war, nicht mehr geschlossen, sondern angelehnt und die Umhängetasche gestohlen war.

Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass die EC-Karte der Geschädigten ca. eine halbe Stunde später benutzt wurde, um einen niedrigen, vierstelligen Eurobetrag von der Volksbank in der Matthiasstraße abzuheben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Täterin durch eine ebenfalls unbekannte Person unterstützt wurde.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

- im Alter von 20 bis 25 Jahren - Ca. 1,60 m groß und dunkel gekleidet - dunkles, kinnlanges Haar - trug während der Tatausführung eine Brusttasche

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Metro, Monaiser Straße und der Matthiasstraße zum genannten Tatzeitraum geben können.

Sie werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle bzw. mit dem Kriminaldauerdienst, unter der 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell