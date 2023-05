Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: IDAHOBIT - Polizeipräsidium hisst Flagge

Trier (ots)

Am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT), erinnern Menschen rund um den Erdball mit vielfältigen Aktionen an den 17.05.1990, der Tag, an dem Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen wurde. Seitdem gilt sie offiziell nicht mehr als Krankheit.

Der IDAHOBIT findet jedes Jahr am 17. Mai statt.

Anlässlich dieses Tages werden in ganz Rheinland-Pfalz an den Polizeipräsidien erstmalig Regenbogenfahnen gehisst als Zeichen für den Einsatz der Polizei für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Am 17.05.2023, um 08:00 Uhr, wurde die Fahne am Polizeipräsidium Trier, Salvianstraße 9, 54290 Trier, und im Anschluss bei der Polizeiinspektion Trier, Kürenzer Straße 3,54292 Trier, gehisst.

Polizeipräsidentin Rakowski und PHK`in Jenny Maxminer als Regionale Ansprechperson LSBTI* des Polizeipräsidium Trier wohnen diesem erfreulichen Ereignis bei.

