POL-PPTR: Polizei Trier führt Informationsveranstaltungen zur Betrugsprävention für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Trier durch

Trier (ots)

Das Polizeipräsidium Trier und die Sparkasse Trier kooperieren beim Thema Betrugsprävention. Die Präventionsstelle der Polizei führt derzeit mit großem Erfolg Informationsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Trier durch. Die Polizei in Trier und die Sparkasse Trier kooperieren eng in vielen Themenbereichen, darunter auch beim stark zugenommenen "Call-Center-Betrug". Eine dieser Betrugsmaschen ist hierbei der "Enkeltrick-Betrug" - aber nicht nur.

Michael Lui von der Polizei Trier: "Die Mitarbeiter der Sparkasse Trier haben bereits zahlreiche Betrugsversuche verhindern können. Wir haben in den vergangenen Wochen Informationsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Sparkasse Trier in Tarforst, Konz, Hermeskeil und Trier durchgeführt. Weitere folgen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bereits hoch sensibilisiert und unsere Veranstaltungen unterstützen dies mit vielen hilfreichen Informationen. Sehr wichtig ist, dass die Geschäftsleitung dahintersteht."

Dr. Späth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier: "Das Thema der Betrugsprävention und die enge Zusammenarbeit mit der Polizei ist der Sparkasse Trier sehr wichtig. Unsere Mitarbeitenden konnten in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten viele Betrugsversuche vereiteln. Dennoch ist es wichtig, permanent zu dem Thema zu sensibilisieren. Die Betrugsmasche ist präsenter denn je. Wir freuen uns daher sehr über die Kooperation mit dem Polizeipräsidium Trier, um die Menschen aufzuklären und zu schützen." Bei den aktuellen Veranstaltungen informiert die Polizei und gibt Tipps zum Schutz vor aktuellen und vielfältigen Betrugsmaschen, die jede und jeden betreffen können und oft mit hohen Schäden einhergehen. Michael Lui: "Es kann jeden jederzeit treffen. Die Betrugsmaschen sind vielfältig: von Schockanrufen bis hin zu "Romance Scamming", also das Vorgaukeln einer Liebesbeziehung etwa auf Single-Börsen, um sich Gelder zu erschleichen. Ein wichtiger Tipp: Falls Ihnen nur im Ansatz etwas seltsam vorkommt, Fragen Sie einen unbeteiligten Dritten. Auch wir stehen zur Verfügung."

Wer sich gerne zur Prävention von Betrug informieren möchte, auf den Internetseiten finden Sie Informationen und Tipps: www.polizei-beratung.de

Für weitere Informationen oder Fragen:

Carlo Schuff Leiter Vorstandsstab und Pressesprecher Sparkasse Trier Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier Fon 0651 712-1010 carlo.schuff@sk-trier.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell