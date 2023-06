POL-LG: ++ Lüneburg - Besitzer von Taschenuhr und Manschettenknöpfen gesucht ++ Bienenbüttel, OT. Eitzen I/Beverbeck/Grünhagen/Rieste - weitere Kontrollen des Durchfahrtsverbots für Lkw ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Besitzer von Taschenuhr und Manschettenknöpfen gesucht - Gegenstände nach mutmaßlichem Diebstahl im Schließfach gefunden - Lichtbilder vorhanden

Aktuell sucht die Polizei, vermutlich nach einem Diebstahl, die Besitzer einer Taschenuhr und einer Metalldose mit Manschettenknöpfen. Die Gegenstände wurden bereits am 11.05. durch Polizeibeamte in einem Schließfach am Bahnhof in Lüneburg aufgefunden. Nach derzeitigen Ermittlungen besteht der Verdacht eines Diebstahls, sodass die Polizei aktuell die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände sucht.

Meldung bitte bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215.

Lüneburg - Auseinandersetzung vorm Supermarkt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 31.05. gegen 18:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Hindenburgstraße. Zwei 44 und 22 Jahre alte Männer gerieten nach ersten Erkenntnissen im Kassenbereich in einen Streit, sodass es zu einer Schubserei kam. Vor dem Geschäft schlug der 44-Jährige den 22-Jährigen mehrfach, bis Zeugen dazwischen gingen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Adendorf - Geldbörse aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 31.05. kam es gegen 12:00 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Borgwardstraße. Eine bisher unbekannte Person lenkte vermutlich die 37-jährige Besitzerin des Pkw ab, währenddessen eine zweite Person die Geldbörse aus dem Pkw entwendete. In der Folge flüchteten beide unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 31.05. gegen 14:30 Uhr in der Straße Am Grasweg. Eine 71-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr eine Baustelle und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 53-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes musste aus diesem Grund eine Vollbremsung durchführen, sodass ein nachfolgender 24-Jähriger mit seinem Motorrad auf den Pkw auffuhr. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines VW Transporter stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 31.05.23 Am Kleinbahnhof. Bei dem Mann stellten die Beamten gegen 11:00 Uhr betäubungsmittelbedingte Ausfallerscheinungen sowie einen Beutel mit vermeintlichen Betäubungsmitteln fest. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen des Strafverfahrens veranlasst und die Betäubungsmittel sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Sonnenliege und Beistelltisch von Außenbereich eines Möbelgeschäfts mitgenommen

Eine Sonnenliege sowie einen Beistelltisch transportierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 27. und 30.05.23 vom Außenbereich eines Möbelgeschäfts in der Mühlenstraße. Beide Möbel waren mit Ketten gesichert. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Eitzen I/Beverbeck/Grünhagen/Rieste - weitere Kontrollen des Durchfahrtsverbots für Lkw - Umleitungsstrecke im Visier

Erneut kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 31.05. das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen zwischen der B4 und der L233. Dabei kontrollierten die Beamten gut 20 Sattelzüge, stoppten diese und veranlassten das Wenden/Umdrehen der Fahrzeuggespanne.

Weitere Kontrollen folgen ...

Suderburg - Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 im Bereich Uelzen-Holdenstedt/Suderburg kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 31.05.23. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt vier Verstöße. Weitere Kontrollen folgen.

