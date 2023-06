Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Bergen (Dumme) - Drei Täter nach Einbruch festgenommen - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen mit weiteren Festnahmen nach Serie von Einbrüchen

Lüneburg (ots)

In der Nacht zum 07.06. beobachteten Anwohner gegen 02:30 Uhr Taschenlampenlicht und Geräusche in einem Gewerbeobjekt in der Dr.-Koch-Straße. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte eine männliche Person im Bereich eines Hinterhofes gestellt werden. Dieser leistete massiven Widerstand gegenüber den Polizeibeamten, sodass drei Polizisten und Polizistinnen leicht verletzt wurden. In der Folge konnten zwei weitere mutmaßliche Einbrecher innerhalb des Gebäudes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die drei Männer im Alter von 20, 31 und 29 Jahren sind bereits zuvor wegen unterschiedlichster Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Am heutigen Vormittag folgten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Landkreis Lüchow-Dannenberg und im Nachbarlandkreis Altmarkkreis Salzwedel. Hintergrund ist, dass die festgenommenen Männer, unter anderem aufgrund diverser zurückliegender Einbruchstaten in der Region, bereits in den Fokus der Polizei geraten waren. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten zwei weitere Männer, welche ebenfalls der Einbrecherbande zuzuordnen sind, vorläufig festgenommen werden. Geprüft wird derzeit, ob die Festgenommenen für mehr als ein Dutzend Taten in Gewerbeobjekte mit einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verantwortlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die weiteren Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen an.

