POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Zeppelinschule

Speyer (ots) - Am 01.07.2022 zwischen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr wurden in der Schifferstadter Straße in Speyer eine Kontrollstelle der Polizei eingerichtet. Bei fünf Verkehrskontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden: - 1x Gurtverstoß (nicht angeschnallt), - 1x Anbringung unerlaubter Folien an den Rücklichtern, - 1x abgelaufene Hauptuntersuchung über ...

