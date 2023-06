Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Komplettentwendungen dreier hochwertiger Pkw ++ erneut Vandalismus im Stadtforst - Polizei ermittelt Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt - E-Scooter-Fahrer flüchtet ++ Betrüger nutzen SMS ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl einer Geldbörse

Unbekannte entwendeten am 08.06. gegen 17:00 Uhr die Geldbörse einer Restaurantbesucherin innerhalb eines Restaurants Am Stintmarkt. Die Geldbörse befand sich in einer Handtasche über einer Stuhllehne. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Komplettentwendungen dreier Pkw - Hinweise

In der Nacht zum 09.06. entwendeten Unbekannte gleich drei Pkw der Marke Audi im Bereich Häcklingen. Unter anderem wurde in der Straße Am Dorfplatz ein Pkw Audi SQ5 durch Unbekannte entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Im Rahmen der Fahndung nach den Pkw konnte eines der Fahrzeuge im Bereich Brandenburg festgestellt und kontrolliert werden. Der männliche Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenhänge der Diebstähle, dauern an.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den vergangenen Wochen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt - E-Scooter-Fahrer flüchtet fußläufig - Hinweise

Am 08.06. kam es gegen 12:15 Uhr im Bereich der Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt. Ein uniformierter Polizeibeamter auf einem Fahrrad beobachtete einen E-Scooter-Fahrer, welcher mit einer weiteren Person auf dem Roller im Innenstadtbereich fuhr. Der Polizeibeamte forderte den Fahrer auf, stehen zu bleiben. Daraufhin flüchtete der junge Mann, seine Sozia sprang ab und flüchtete fußläufig. Nach Flucht in die Fußgängerzone ließ der Fahrer den E-Scooter schließlich zurück und flüchtete ebenfalls fußläufig. Der junge Mann konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Bei Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter bereits im Januar entwendet wurde. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - mintgrüne/gelbe Sportjacke - dunkelblaue Jogginghose - schwarze Schuhe (Marke: Nike) - schwarze Sporttasche mit gelben Riemen - schwarze/graue Schirmmütze

Während der Flucht wurde mindestens eine Passantin durch den E-Scooter-Fahrer berührt. Diese und auch weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.06. gegen 17:00 Uhr in der Reichenbachstraße. Eine 23-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan beabsichtigte in Fahrtrichtung Am Schifferwall nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei missachtete sie einen 29-jährigen Radfahrer auf dem Radweg. Bei der Kollision wurde der Mann leicht verletzt.

Bardowick - Brand in leerstehendem Gebäude - Hinweise

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem leerstehenden Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pieperstraße zu einem Brand. Zur Brandbekämpfung waren acht Ortsfeuerwehren mit gut 80 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Bardowick - Vandalismus im Stadtforst - Polizei ermittelt

Erneut kam es im Stadtforst in Bardowick zu einer Sachbeschädigung mehrerer Bäume. Vermutlich zwischen dem 08.05. und dem 09.06. rissen Unbekannte gut 80 Setzlinge (ca. 1,2 m) im Waldstück St. Nikolaihöfer Fuhren aus dem Boden und warfen diese zur Seite. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Autofahrer flüchtet nach Unfall - Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.06. gegen 08:20 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Dahlenburger Landstraße stadteinwärts und beabsichtigte in die Straße Am Schützenplatz abzubiegen. Hierbei missachtete dieser eine 38-jährige Radfahrerin, sodass sie stürzte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Clenze - Betrüger nutzen SMS - Seniorin überweist fast 2.000 Euro an angebliche Tochter

Opfer eines sog. Enkeltrick-Betrugs via SMS wurde eine Seniorin aus der Region am 06.06.23. Unbekannte hatte die Frau via SMS kontaktiert und sich als die Tochter ausgegeben, die jetzt eine neue Handynummer habe. Im weiteren Chatverlauf bat die angebliche Tochter dann um Überweisung von mehreren Rechnungen, so dass die Seniorin in der Folge fast 2.000 Euro anwies. Erst dann flog der Schwindel auf.

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per SMS oder WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per SMS oder WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei SMS- oder WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per SMS oder WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Bergen (Dumme), OT. Belau - Holzbank angezündet

Eine Holzbank an einem öffentlichen Wirtschaftsweg zündeten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 06.06.23 an. Die Bank sowie gut vier Quadratmeter Grünfläche brannten. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 15:30 Uhr das Feuer und löschte dieses. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Karwitz, OT. Lenzen - betrunken unterwegs - 1,6 Promille

Einen 53 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den Abendstunden des 08.06.23 in Lenzen. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,69 Promille fest. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Uelzen

Altenmedingen, OT. Secklendorf - Fensterscheibe von Schuppen eingeschlagen - Golfschläger mitgenommen

Die Glasscheibe eines Schuppens auf dem Gelände der Golfanlage in der Dorfstraße schlugen Unbekannte in der Nacht zum 08.06.23 ein. Die Täter konnten sich drei Golfschläger greifen und diese mitnehmen. Es entstand ein Schaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich - "Langfinger" klaut Geldbörse aus Transporter - Anwohnerin bemerkt den Täter - im Rahmen der Fahndung gestellt

Auf den Inhalt der Geldbörse eines Handwerkers hatte es ein 22-Jähriger in den Morgenstunden des 08.06.23 in der Gartenstraße abgesehen. Der junge Mann hatte gegen 10:20 Uhr ein für ihn günstige Gelegenheit genutzt und sich die Börse aus einem offenstehenden Transportfahrzeug eines Handwerkers gegriffen. Der Dieb nahm sich gut 70 Euro Bargeld aus der Börse und legte diese unter dem Transporter ab. Eine Anwohnerin bemerkte den Mann und wies den Handwerker auf den Diebstahl hin. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Dieb im Rahmen der Fahndung stellen und das Bargeld sichern. Den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Uelzen - Kleinkraftrad mitgenommen - Teile demontiert

Ein Kleinkraftrad nahmen Unbekannte in der Nacht zum 08.06.23 von einem Grundstück in der Meierstraße mit. Die Täter schoben das Fahrzeug auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes (Lidl) in die Bernhard-Nigebur-Straße und demontierten dort diverse Teil. Das beschädigte Kleinkraftrad ließen die Täter auf dem Parkplatz zurück. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Nacht nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Grünfläche in Brand gesetzt

Gut drei Quadratmeter Grünfläche setzten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 08.06.23 in der Heinz-Lücke-Straße in Brand. Dabei wurde ein Grillanzünder genutzt. Eine Anwohnerin entdeckte den Brand, alarmierte die Feuerwehr, die gegen 18:00 Uhr im Löscheinsatz war. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell