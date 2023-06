POL-LG: ++ Lüneburg - Terrassentür eingeschlagen - Verursacher angetroffen ++ Lüchow/Lübbow - Ortschild beschädigt - über die Hecke geworfen ++ Uelzen - Kollision zweier Pkw - 11.000 Euro Sachschaden ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

12.06.2023

Lüneburg

Deutsch Evern - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Zu einer häuslichen Gewalt kam es im Verlauf des 11.06. innerhalb einer Wohnung in Deutsch Evern. Ein 40-Jähriger bedrohte nach ersten Erkenntnissen seine 29-jährige Ehefrau und schubste diese zudem. Durch eine Freundin konnten zunächst weitere Übergriffe verhindert werden. Im Beisein der Polizeibeamten versuchte der 40-Jährige erneut auf seine Frau loszugehen und warf mit einem Glas. Der 40-Jährige wurde für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung an der Uni

Am Abend des 11.06. kam es gegen 22:30 Uhr im Bereich der Mensawiese in der Universitätsallee zu einer Auseinandersetzung. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten mindesten sechs Personen aneinander, sodass es in der Folge zu einer Körperverletzung kam. Ein 31-Jähriger wurde nach ersten Erkenntnissen mit einer Schlagwaffe leicht verletzt. Auch eine weitere bislang unbekannte Person wurde im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die bisher unbekannten Verursacher entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Konfliktes, dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Terrassentür eingeschlagen - Verursacher angetroffen

In der Nacht zum 12.06. kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Carl-Gottlieb-Scharff-Straße. Ein 35-Jähriger drang nach ersten Erkenntnissen in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein, indem dieser die Terrassentür einschlug. Innerhalb der Wohnung konnte der Verursacher durch Polizeibeamte angetroffen werden. Dieser beabsichtigte persönliche Gegenstände aus der Wohnung zu holen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Taschen aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 11.06. zwischen 13:00 und 20:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW in der Kalandstraße ein. Aus diesem wurde eine schwarze Umhängetasche entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Im Zeitraum zwischen 18:30 und 19:30 Uhr wurde ebenfalls in der Kalandstraße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Mini eingeschlagen. Aus diesem wurden drei hochwertige Handtaschen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin stürzt an Bahngleisen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11.06. gegen 16:00 Uhr im Bereich der Straße An der Soltauer Bahn. Eine 46-jährige Radfahrerin stürzte nachdem sich ihr Vorderrad in den dortigen Bahngleisen verfing und ihr Vorderrad daraufhin blockierte. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüneburg - Ultraleichtflugzeug auf Bundeswehrgelände abgestürzt - Pilotin schwer verletzt

Zu einem Flugzeugabsturz kam es in den Morgenstunden des 12.06. im Bereich des Bundeswehrgeländes der Theodor-Körner-Kaserne. Gegen kurz vor 10:00 Uhr stürzte ein Ultraleichtflugzeug mit einer 34-jährigen Pilotin ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Gestartet war die Frau am Morgen zu einem Alleinflug unter Anleitung ihres Fluglehrers vom Flugplatz in Lüneburg. Die 34-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und klemmte zunächst im Flugzeug. Durch Rettungskräfte wurde sie befreit und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein Flugfehler ursächlich für den Unfall sein. Die weiteren Ermittlungen, auch in Richtung eines technischen Defekts, durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) dauern jedoch an.

Lüneburg - Arbeitsunfall mit zwei Verletzten

Am 12.06. kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Arbeitsunfall in der Yorckstraße. Nach ersten Erkenntnissen fiel bei Dacharbeiten eine Betonplatte herunter. Diese verletzte zwei 46 und 48 Jahre alte Arbeiter. Einer der beiden Männer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Lübbow - Ortschild beschädigt - über die Hecke geworfen -

Den Rohrrahmen aus Metall sowie das Ortschild von Lüchow brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 09. und 11.06.23, Hinter dem Reitplatz, Ortsausgang in Richtung Kolborn ab. Die Ortstafel warfen die Vandalen über die Hecke des angrenzenden Friedhofs. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 250 Euro. Parallel wurden weitere Ortstafeln/ -schilder in der Region von Vandalen demontiert. Betroffen waren u.a. auch Verkehrszeichen in der Schützenstraße in Lüchow. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Kollision zweier Pkw - 11.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 11.06.23 in der Alewinstraße. Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW Mini hatte gegen 18:00 Uhr die Vorfahrt eines 65 Jahre alten Fahrers eines Pkw Skoda missachtet, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrzeugführer*innen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von gut 11.000 Euro.

Uelzen - in Wohn-/ Restaurantgebäude eingedrungen - nichts mitgenommen

In ein Wohn-/ Restaurantgebäude am Hammersteinplatz drang ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 11.06.23 ein. Dabei wurde eine Kellertür aufgedrückt. Der Unbekannte sah sich im Inneren um, nahm jedoch nichts mit. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Pedelec gestohlen

Ein mit einem Schloss gesichertes Pedelec stahlen Unbekannte in der Nacht zum 12.06.23 aus einem verschlossenen Schuppen in der Straße Wulhop. Dabei wurde vermutlich das Fahrradschloss mit einem Trennwerkzeug geknackt und das Pedelec mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

