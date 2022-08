Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Weizenfeld durch Unbekannte abgemäht

Appenheim (ots)

Im Zeitraum vom 16.07. bis 20.07.22 mähen unbekannte Täter in Appenheim ohne Erlaubnis des geschädigten Landwirtes ein ca. 800qm großes Weizenfeld. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

