Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Ingelheim (ots)

Eine 43-jährige Frau wurde von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Nahe derart getäuscht, dass ihr letztlich ein Schaden in vierstelliger Höhe entstand. Nach dem Einloggen in ihr Onlinebanking erschien auf dem PC der Geschädigten der Hinweis, dass die Aktualisierung ihrer Daten nötig sei. Nachdem sie diesem zustimmte, erhielt sie in den Folgetagen mehrere Anrufe und SMS mit generierten Codes. Die verwendete Telefonnummer glich der einer Durchwahl der Sparkasse Rhein-Nahe. Auch die versandten SMS zeigten den sonst üblichen Absender der Sparkasse an. Am Ende des Telefonats kündigte der Anrufer an, dass die Kundin alsbald die Unterlagen der Bank erhalten werde. Am nächsten Tag stellte die Geschädigte eine unberechtigte Abbuchung auf ihrem Konto fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Es ist davon auszugehen, dass die angezeigten Telefonnummern gespooft waren. Spoofing bedeutet, dass man mit Hilfe einer Software seine Identität verschleiert. Dabei ist es möglich, dass bei einem Anruf beispielweise die Telefonnummer einer Bank oder Polizeidienststelle angezeigt wird.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

-Seien Sie stets misstrauisch bei Anrufen, die Ihre finanzielle und/oder persönliche Situation betreffen.

-Banken, Sparkassen und Kreditinstitute werden Sie niemals auf diesem Weg auffordern, Ihre persönlichen Bank- bzw. Kundendaten preiszugeben.

-Sollten Sie ähnliche Anrufe, SMS oder E-Mails erhalten, kann ein Rückruf bei Ihrer Bank Klarheit bringen. Gehen Sie vorher nicht auf Forderungen ein, auch wenn der Anrufer ein berechtigtes Interesse geltend macht oder vertrauenswürdig wirkt. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion ihres Telefons, sondern die Ihnen bekannten Nummern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell