Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand eines Gartenhauses

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am Morgen des 31.07.2022 wurde der Polizei Ingelheim gegen 07.50 Uhr von mehreren Anrufern gemeldet, dass es "Im kleinen Mittelfeld" unweit der Raststätte Heidenfahrt brennen würde. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Offenbar war ein Gartenhaus in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

