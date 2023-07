Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Widdern: 400 Liter Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter entwendete in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Tank- und Rastanlage Jagsttal West auf der A81 bei Widdern Diesel im Wert von rund 640 Euro aus einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug stand zwischen Mittwoch um 17 Uhr und Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf den Lkw-Parkplätzen, als sich der Täter am verschlossenen Tankdeckel zu schaffen machte. Er zapfte anschließend rund 400 Liter Diesel aus dem Tank. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Türschlösser mit Klebstoff beschädigt

An einem geparkten Kanalreinigungsfahrzeug beschädigte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen die Schlösser der Beifahrer und der Schiebetür mit Klebstoff. Das Fahrzeug stand zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 14.45 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz gegenüber des Sportplatzes in Lauda an der Tauberstraße. Durch Einbringen des Klebstoffs können die Türen nicht mehr geöffnet werden und es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Wertheim: Fahrrad kollidiert mit Pkw

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Wertheim verletzt. Der Mann fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Zweirad hinter einem Toyota Auris auf der Kreisstraße 2829 in Richtung Sachsenhausen. Kurz vor dem Ortseingang blinkte die Fahrerin des Pkws, um in einen Feldweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie anhalten. Dies bemerkte der 31-Jährige wohl zu spät und kollidierte mit dem Heck des Autos. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen und wurde vor Ort untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Boxberg-Schweigern: Feld in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Donnerstagabend ein halber Hektar Getreide in Boxberg-Schweigern. Das Feuer brach gegen 19.45 Uhr im Gewann Taschenberg / Solbrunnen aus. Ein vor Ort befindlicher Landwirt konnte durch Umgraben des Feldes ein größeres Brandausmaß verhindern. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Schweigern und Unterschüpf gelöscht.

Tauberbischofsheim: Zwei Verletzte - Rettungswagen bricht Einsatzfahrt ab

Ein Motorradlenker und ein Pkw-Fahrer wurden am Donnerstag auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim verletzt. Ein 31-jähriger BMW-Lenker war gegen 11.45 Uhr auf der B27 von Tauberbischofsheim kommend in Richtung Königheim unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad der Marke SWM. Den beiden kam ein Sattelzug entgegen, hinter dem ein Rettungswagen mit Sondersignal fuhr, der vermutlich am Lkw vorbeifahren wollte und hierzu ausscherte. Der Pkw-Lenker bremste daraufhin stark ab, was der dahinterfahrende 16-Jährige wohl zu spät bemerkte und auf den BMW auffuhr. Hierbei stürzte der Motorradfahrer. Die Rettungswagenbesatzung brach die Einsatzfahrt daraufhin ab und behandelte die beiden Männer, die leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

