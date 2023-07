Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Eine Person bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Am Mittwochnachmittag wurde ein 23-Jähriger in Heilbronn bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Gegen 17 Uhr soll ein 18-Jähriger in der Edisonstraße vor einem Fitnessstuido auf den 23-Jährigen gewartet und ihn angegriffen haben. Als der Angegriffene durch mehrere Schläge zu Boden gegangen war, soll noch ein weiterer Mann hinzugekommen sein. Dieser soll im weiteren Verlauf, als zwei Zeugen dem 23-Jährigen zu Hilfe eilen wollten, ein Messer in der Hand gehalten haben. Nachem sich immer mehr Zeugen an der Örtlichkeit einfanden und versuchten die Schlägerei zu beenden, flüchteten die beiden Angreifer mit einem E-Scooter. Das von dem Unbekannten mitgeführte Messer konnte kurz darauf in einem Gebüsch aufgefunden und beschlagnamt werden. Der 23-Jährige wurde, zur Behandlung seiner Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

