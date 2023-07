Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 26-Jähriger nach Drogenfund in Haft

Ein 26-Jähriger ist dringend verdächtig, Handel mit Amphetamin und Heroin in nicht geringer Menge im Stadt- und Landkreis Heilbronn betrieben zu haben. Außerdem muss er mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen, da er sich bei der Kontrolle, die letztlich zu seiner Festnahme führte, wehrte und dabei mehrere Polizeibeamte leicht verletzte. Der Mann wurde am Donnerstagabend (06.07.2023) in der Heilbronner Goethestraße durch Beamte des Polizeireviers Heilbronn einer Personenkontrolle unterzogen. Nachdem eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel in der Tasche des Mannes aufgefunden werden konnte, versuchte er plötzlich, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Diese konnte unterbunden werden, wobei es zu den Widerstandshandlungen kam. Nach der Festnahme konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige insgesamt mehr als 250 Gramm Betäubungsmittel, darunter Amphetamin und Heroin, eine größer Menge Bargeld, sowie ein Messer bei sich trug. Aufgrund der Feststellungen und weil der Mann aktuell keinen festen Wohnsitz hat wurde der Mann am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn, die zwischenzeitlich den Fall übernommen hat, dauern an.

