POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Heilbronn. Gegen 14 Uhr befuhr eine 80-Jährige mit ihrem Mazda die Burenstraße und wollte die Wartbergstraße kreuzen, um geradeaus in die Orthstraße zu fahren. Zeitgleich war ein 16-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radschutzstreifen entlang der Wartbergstraße aus Richtung der Erlenbacher Straße kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah die Mazda-Fahrerin vermutlich den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer und erfasste ihn frontal mit ihrem Fahrzeug. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Snackautomat beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Heilbronn. Der oder die Unbekannte beschädigte zwischen 22 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Mittwoch einen Snackautomaten in der Straße "Am Wollhaus". Durch den Täter oder die Täterin wurde die Plexiglasscheibe angebrannt und das Kartenzahlungsmodul zerstört. Wer kann Angaben zur Tat machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 6437610 entgegen.

Heilbronn: Mehrere Rauschgiftverstöße bei Kontrollen im Innenstadtbereich

Wie bereits in den vergangenen Wochen wurden im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" am Mittwoch Personenkontrollen im Heilbronner Innenstadtbereich durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 16 Uhr und 22 Uhr insgesamt 35 Personen. Während der Kontrollen wurden vier Betäubungsmittelverstöße geahndet und eine geringe Menge Rauschgift sichergestellt. Eine 16-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen, da sie ein Einsatzfahrzeug mit einer Getränkedose bewarf. Außerdem wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Polizei Heilbronn wird im Bereich der Innenstadt den Kontrolldruck auch weiterhin hoch halten und alle Verstöße konsequent verfolgen.

Bad Rappenau: Ergänzung der Vermisstenfahndung

Seit dem Vormittag des 11. Juli 2023 wird ein 79-jähriger Mann aus einer Tagespflegeeinrichtung in Bad Rappenau vermisst. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5556237. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Kleidung des Vermissten. Er soll eine graue Jeanshose, ein dunkelolivfarbenes Poloshirt, eine dunkelgraue Jacke und blaue Schuhe tragen. Außerdem führt er eine graue Basecap und eine Sonnenbrille bei sich. Entgegen der ersten Berichterstattung ist der 79-Jährige nicht leicht sondern hochgradig dement. Die Fahndung ist unter folgendem Link abzurufen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-rappenau-vermisstenfahndung/. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden vom Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 oder jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

Heilbronn: Zeugen nach Auseinandersetzung in der Hafenstraße gesucht

Nachdem es in der Heilbronner Hafenstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung kam (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5554710), sucht die Kriminalpolizei Heilbronn Zeugen. Wer kann Angaben zum Geschehen und den Beteiligten am frühen Sonntagmorgen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

