POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 12.07.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM HOHENLOHEKREIS

Schöntal: Motorradfahrerin gestürzt und schwer verletzt Am Mittwochabend befuhr eine 17-jährige Motorradfahrerin gegen 17:20 Uhr die Kreisstraße von Bieringen nach Aschhausen. Im weiteren Streckenverlauf kommt diese in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, kommt zu Fall und rutschte die Böschung hinunter. Sie war beim Eintreffen der Erstkräfte ansprechbar und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die nächstgelegene Unfallchirurgie verbracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Neben Kräften der Polizei Künzelsau waren Rettungsdienst und Notarzt, wie auch die Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

