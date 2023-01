Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Plittersdorf

Bonn-Plittersdorf (ots)

Am Samstag, den 14.01.2023, brachen bislang Unbekannten in der Zeit von 16:50 Uhr bis 22:25 Uhr die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Europastraße in Bonn-Plittersdorf auf. Anschließend betraten sie das Gebäude und durchsuchten die Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen und Bargeld. Sie, so die ersten Ermittlungen, entwendeten Schmuck und verließen unbemerkt den Tatort.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die am Samstag, 14.01.2023 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr in der ehemaligen "Amerikanischen Wohnsiedlung" in Plittersdorf unterwegs waren, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail (KK13.bonn@polizei.nrw.de) mit den Ermittlern des Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell