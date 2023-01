Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Wohnungseinbruch in Bonner Innenstadt - Hund schlug an - Mutmaßlicher Einbrecher suchte das Weite - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 12.01.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Windmühlenstraße in der Bonner Innenstadt zu einem versuchten Wohnungseinbruch.

Eine noch unbekannte männliche Person war zunächst in das Treppenhaus gelangt, ging in den Souterrainbereich und machte sich hier an einer Wohnungstüre zu schaffen. Nachdem sein Hund kurz angeschlagen hatte, öffnete der Mieter die Türe und erblickte den Tatverdächtigen, der daraufhin sofort aus dem Haus flüchtete. Zuvor war es ihm noch nicht gelungen, die Zugangstüre der Wohnung zu öffnen.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des so beobachteten Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 180 cm groß dunkle Kappe dunkle Hose und Jacke

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, oder Hinweise zur Identität/zum aktuellen Aufenthalt der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

