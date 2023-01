Polizei Bonn

POL-BN: Tannenbusch: Unbekannte schlugen Seitenscheibe eines geparkten Autos ein - Handtasche mit Geldbörse und Smartphone entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 12.01.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 16:00 und 16:10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Stolpstraße in Bonn-Tannenbusch geparkten Kleinwagen zu schaffen:

Nachdem der/die Täter die Scheibe der Beifahrertüre des in der Nähe einer Schule abgestellten Wagens eingeschlagen hatten, entwendeten sie aus dem Fußraum eine rot-weiß-karierte Handtasche, in der sich neben einer Geldbörse mit Bargeld und einem Smartphone auch diverse persönliche Papiere befanden. Mit ihrer Beute verließ(en) der/die Täter den Bereich schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 16 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell