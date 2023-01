POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Kripo ermittelt nach Einbruchversuch

Bonn (ots) - Vorläufig festgenommen wurde am Dienstagmittag (10.01.2023) ein 25-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll in einem Kaufhaus an der Remigiusstraße Parfüm im Wert von rund 240,- Euro gestohlen haben. Gegen 12:30 Uhr war er von Mitarbeitern des Kaufhauses bei dem Diebstahl beobachtet worden, hatte die Räume aber im Anschluss ungehindert verlassen können. Eine Fußstreife der Wache GABI konnte den ...

