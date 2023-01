Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 25-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Dienstagmittag (10.01.2023) ein 25-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll in einem Kaufhaus an der Remigiusstraße Parfüm im Wert von rund 240,- Euro gestohlen haben.

Gegen 12:30 Uhr war er von Mitarbeitern des Kaufhauses bei dem Diebstahl beobachtet worden, hatte die Räume aber im Anschluss ungehindert verlassen können. Eine Fußstreife der Wache GABI konnte den 25-Jährigen jedoch mit seiner Beute stellen. Die Überprüfung des Verdächtigen ergab, dass er aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt. Nach Auskunft der Kaufhausmitarbeiter war er dort außerdem erst kürzlich bei Ladendiebstählen in Erscheinung getreten, konnte aber jeweils flüchten. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Das Kriminalkommissariat 15 übernahm die weiteren Ermittlungen gegen ihn, die derzeit noch andauern. Noch heute soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell