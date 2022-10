Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Bad Sassendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag, gegen 03.10 Uhr, in ein Eiscafe in der Wiesenstraße einzubrechen. Die Einbrecher zerschlugen eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes, gelangten aber vermutlich nicht in das Innere des Lokals. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

