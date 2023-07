Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Einbruch in Doppelhaushälfte

In ein Gebäude im Seckacher Planweg brach ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch ein. Der Täter verschaffte sich gegen 3.30 Uhr Zutritt zu der Doppelhaushälfte und durchsuchte diese. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Bewohnerin des Hauses in ihrem Schlafzimmer und wachte auf. Sie traf auf den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Die Frau begab sich sofort zu einem Nachbarn. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Zwei Personen nach Unfall schwerverletzt

Ein Pedelec-Fahrer und ein Leichtkraftrad-Fahrer kollidierten am Dienstagnachmittag bei Buchen. Der 63-jährige Fahrer des Pedelcs war gegen 16 Uhr auf dem Radweg zwischen Hainstadt und Walldürn unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad den Weg zwischen Walldürn und Hainstadt. Aus bisher unbekannter Ursache stießen die Zweiradfahrer zusammen. Durch den Aufprall stürzten beide zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 63-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Jugendliche kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Hardheim: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 45-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, nachdem sie bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Hardheim stürzte. Die Frau fuhr mit ihrem Roller gegen 7.30 Uhr auf der Würzburger Straße in Richtung Schweinberg. Zeitgleich befuhr ein 80-Jähriger die Alte Würzburger Straße mit seinem Opel. An der Kreuzung wollte der Mann nach links in Richtung Schweinberg abbiegen und übersah dabei vermutlich die vorfahrtsberechtigte und von rechts kommende Roller-Fahrerin. Diese bremste ab und wollte nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte sie zu Boden. Es kam zu keiner Berührung mit dem Opel. Am Roller entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Waldbrunn-Strümpfelbrunn: Blitzeinschlag in Baum - Schullandheim geräumt

Ein Blitz schlug am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr unmittelbar in der Nähe eines Schullandheims in Waldbrunn-Strümpfelbrunn in einen Baum ein. Hierdurch geriet der Baum im Landheimweg in Brand und wurde durch den Einschlag geteilt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Waldbrunn gelöscht. Außerdem wurde eine Laterne beschädigt. Auch am Gebäude entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein direkter Brand am Haus entstand nicht. Die im Objekt befindlichen 18 Kinder und drei Erzieher blieben unverletzt, wurde evakuiert und konnten nach Beendigung der Maßnahmen wieder im Gebäude übernachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell