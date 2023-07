Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2023

Heilbronn (ots)

Neckarwestheim: Pärchen nach Raubdelikt in Haft

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, wurden ein 25-Jähriger und seine 38-Jährige Lebensgefährtin durch Beamte der Kriminalinspektion 2 des Polizeipräsidiums Heilbronn in Neckarwestheim festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen am Freitag, den 23. Juni 2023, eine 18-Jährige in Neckarsulm ausgeraubt zu haben. Das Paar soll die junge Frau gegen 21.45 Uhr zunächst in einen Hinterhalt gelockt und dann körperlich angegriffen haben. Als die 18-Jährige zu Boden ging, sollen die beiden Tatverdächtigen auf sie eingeschlagen und sie getreten haben. Hierbei wurde die Frau erheblich verletzt. Während der Tat wurde der Angegriffenen die Handtasche entrissen und ihr Handy entwendet. Umfangreiche Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des Pärchens. Nach ihrer Festnahme wurden sie noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte die bereits im Vorfeld durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehle in Vollzug, weshalb beide Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

