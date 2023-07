Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zwei Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Zwei Fußgänger wurden am Dienstagabend in Heilbronn bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes gegen 22.45 Uhr die Theresienstraße in Fahrtrichtung Karlsruher Straße. An der dortigen Kreuzung bog sie nach links in die Karlsruher Straße ab und übersah hierbei vermutlich die beiden Personen, welche die Fahrbahn bei grün zeigender Fußgängerampel überquerten. Die 23 Jahre und 19 Jahre alten Fußgänger wurden vom Mercedes touchiert und der Jüngere stürzte. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug der 40-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Heilbronn-Biberach: 35 Hektar Feld in Brand geraten

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Dienstag bei Biberach im Einsatz, nachdem rund 35 Hektar brannten. Aus bisher unbekannter Ursache entstand das Feuer gegen 13.45 Uhr im Gewann Rosenberg nördlich der Kreisstraße 9560. Es breitete sich auf Felder mehrerer Landwirte aus. Einige davon waren noch nicht abgeerntet, sodass Sachschaden von rund 27.000 Euro entstand. Die Feuerwehr war mit 35 Fahrzeugen und 135 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Kreisstraße war von 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr gesperrt.

