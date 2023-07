Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Werbach-Wenkheim: Autowerkstatt in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine Autowerkstatt in Werbach-Wenkheim am Dienstag gegen 11.20 Uhr in Brand. Das Gebäude in der Lindenstraße sowie die darin befindlichen 15 bis 20 Pkws brannten vollständig aus. 20 Fahrzeuge, die sich außerhalb der Halle befanden, wurden teilweise beschädigt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund eine Million Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Aufgrund des Brandausmaßes wurde das Feuer unter Kontrolle gehalten und die Halle brannte kontrolliert ab. Die Straße ist aktuell noch gesperrt. Das nahegelegene Freibad sowie weitere Gebäude wurden geräumt. Das Freibad bleibt bis auf weiteres geschlossen.

