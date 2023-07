Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Betrunkene randalieren und beleidigen Polizisten

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht Zeugen, nachdem zwei betrunkene Männer in der Nacht auf Dienstag vermutlich einen Unfall verursachten und anschließend ein Fahrzeug beschädigten. Der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Böckingen beobachtete gegen 1 Uhr zwei Personen, die mit einem dunklen Pkw mit erheblichen Beschädigungen in Richtung Eppingen fuhren. Etwa 30 Minuten später meldeten sich zwei Frauen, die die beiden Männer dabei beobachteten, wie diese die Scheibe an einem geparkten Pkw einschlugen. Der Pkw, mit dem sie das Tankstellengelände verlassen hatten - ein Opel Astra -, stand daneben. Die beiden Männer konnten wenig später angetroffen werden. Ein Alkoholtest beim 32-jährigen Fahrer ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund der Alkoholisierung wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Hierbei zeigte er sich aggressiv, provozierte die Beamten und beleidigte sie mehrfach. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen und zeigte der Streife noch mehrfach den Mittelfinger. Er und sein Mitfahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen. An welcher Stelle die Beschädigungen am Opel entstanden sind, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Unfallstelle oder dem Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Klimagerät von Container gestohlen

Unbekannte entwendeten am Wochenende ein Klimagerät in Heilbronn. Die transportable Klimaanlage war an einem Baucontainer ""Im Zukunftspark" auf einem Firmengelände angebracht. Die Täter demontierten das Klimagerät zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Montag gegen 13 Uhr. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Kripo-Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ein in Heilbronn geparktes ziviles Dienstfahrzeug der Kriminalpolizei Heilbronn wurde am Sonntagmorgen durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Die Mercedes E-Klasse stand zwischen Sonntag gegen 5.30 Uhr und Montagmorgen vor dem Dienstgebäude in der Bahnhofstraße / Weststraße. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Wimpfen: Mauer beschädigt und geflüchtet

Der Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugs beschädigte am Montag eine Stützmauer in Bad Wimpfen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Person befuhr zwischen 0 Uhr und 17 Uhr die Landesstraße 528 von Heinsheim in Richtung Bad Wimpfen. Etwa 200 Meter nach dem Freibad beschädigte er oder sie die Stützmauer auf einer Länge von fünf Metern. Hierbei fielen auch mehrere Steine auf die Fahrbahn. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können oder durch die auf der Fahrbahn liegenden Steine gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Fahrradfahrerin von Pkw erwischt

Leichte Verletzungen und Sachschaden von rund 3.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Neckarsulm. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf wollte gegen 15 Uhr aus einer Tiefgaragenausfahrt in die Binswanger Straße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich eine von links auf dem Fahrradweg fahrende 46-Jährige mit ihrem Pedelec. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ilsfeld: Werkzeuge von Lkw gestohlen

Unbekannte entwendeten am Wochenende Werkzeug von einem Lkw in Ilsfeld. Das Fahrzeug stand zwischen 14 Uhr am Samstag und 5.30 Uhr am Montag auf einem öffentlichen Schotterparkplatz in der Schwabstraße. Auf der offenen Ladefläche befanden sich in einer verschlossenen und mit Stahlketten gesicherten Aluminium-Kiste eine Bohrmaschine und ein Lasermessgerät. Die Täter brachen die Kiste auf und entwendeten daraus das Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

