Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Dallau: Zwei Leichtverletzte und 40.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montag, kurz vor 12:00 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Sulzbach und Dallau leicht verletzt. Der 22-jährige Fahrer eines Volkswagen wollte vom Römerweg aus nach links auf die Landesstraße auffahren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Audifahrer. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der 33-jährige Audi Fahrer sowie dessen Mitfahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei im Audi mitfahrende Kleinkinder sowie der Fahrer des Volkswagens blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Mudau: Kradfahrer bei Unfall verletzt

In eine Klinik musste ein 22 Jahre alter Honda-Fahrer nach einem Unfall am Montagabend, kurz vor 20.00 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Mudau und der Landesgrenze nach Bayern gebracht werden. Der 22-Jährige kam in einer langgezogene Linkskurve mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Begrenzungsmauer. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Walldürn: Feuerwehr und Polizei wegen Flächenbrand im Einsatz

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montagabend, kurz nach 20:00 Uhr, einen Flächenbrand in einem Waldgebiet zwischen Walldürn und Glashofen. Der Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs und hatte zunächst Rauchgeruch bemerkt und dann auch eine Rauchwolke gesehen. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Flächenbrand, der sich auf eine Fläche von 30-40 Quadratmetern ausgebreitet hatte, löschen. Die Brandursache ist unklar. Der Sachverhalt zeigt, wie hoch die Brandgefahr aktuell in den trockenen Wäldern ist und wie wichtig es ist, dass entsprechende Wahrnehmungen, wie beispielsweise Rauchgeruch oder -entwicklung, schnell der Feuerwehr gemeldet werden.

Osterburken: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen, kurz nach 8:00 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Adelsheim und Sennfeld. Eine 48 Jahre alte Renault-Fahrerin kam mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fiat eines 48-Jährigen, der von Sennfeld in Richtung Adelsheim fuhr. Der Mann, hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 48-Jährige wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Osterburken: Diebstahl aus Verkaufsständen

Rund 7.000 Euro Diebstahlschaden verursachte eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Gelände des Kilianimarkts in Osterburken (Parkplatz Baulandhalle/Kapellenstraße). Dort wurden von zwei Verkaufsständen Lebensmittel sowie Kleidung und Schmuck gestohlen. Wer verdächtige Wahrnehmung gemacht hat oder die Tat beobachten konnte, soll sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten in Adelsheim melden.

Mosbach: Pkw in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Montagmorgen ein Pkw in Mosbach. Der 85-jährige Fahrer eines Opels bog gegen 7.30 Uhr von der Hauptstraße in die Sulzbacher Straße ab. Im Kreuzungsbereich fing das Fahrzeug Feuer und der Motorraum begann zu brennen. Ein dahinterfahrender Mann konnte den Brand schnell mit einem Ferlöscher löschen und damit einen größeren Schaden verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell