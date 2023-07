Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Getreidefeld in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag ein abgeerntetes Getreidefeld in Külsheim in Brand. Das Feuer breitete sich auf dem Feld zwischen Külsheim und Hundheim im Gewann "Bei den Hundheimer Birken" gegen 16.45 Uhr auf einer Fläche von rund vier Hektar aus. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen in Form einer Rauchintoxikation. Eine Behandlung im Krankenhaus erfolgte nicht.

Tauberbischofsheim: Rotlicht missachtet - Fahrradfahrer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 43-jähriger Fahrradfahrer am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Tauberbischofsheim. Der Mann fuhr gegen 8.15 Uhr über die Tauberbrücke auf der Würzburger Straße und wollte die "Hammelkreuzung" geradeaus in Richtung Hauptstraße überqueren. Dabei missachtete er vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem Opel einer 31-Jährigen zusammen, die auf der Schmiederstraße stadtauswärts fuhr und der abknickenden Vorfahrtsstraße auf die Würzburger Straße folgte. Beim Aufprall stürzte der 43-Jährige und prallte gegen die Windschutzscheibe des Opels. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell