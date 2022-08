Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Breitestraße - eine Person leicht verletzt (05.08.2022)

Engen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagvormittag auf der Breitestraße passiert ist. Ein 89 Jahre alter Mann fuhr mit einem Fiat Panda von der Bahnhofstraße in die Breitestraße. Zeitgleich parkte ein 72-Jähriger mit seinem am rechten Fahrbahnrand auf der Breitestraße geparkten VW Golf aus und stieß dabei mit dem Fiat zusammen. Durch die seitliche Kollision der beiden Autos hob sich die rechte Fahrzeugseite des Fiats an, so dass dieser auf die Seite kippte. Der 89-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Fahrer des VWs blieb unverletzt. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Ein Abschleppdienst brachte den demolierten Fiat in eine Werkstatt.

