POL-SO: Warstein-Allagen - Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Warstein und der Polizei Soest

Bad Sassendorf (ots) - In der Zeit zwischen dem 02.05.2023, 12:20 Uhr und dem 03.05.2023, 06:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Praxis in der Wasserstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich offenbar über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Aus einer Geldkassette im Eingangsbereich entwendeten die Diebe Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

