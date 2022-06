LPI-J: Auf Trickbetrüger hereingefallen

Reisdorf (ots) - Am 15.06.2022, gegen 02:00 Uhr in der Nacht wurde in Reisdorf eine junge Familie vom Bellen ihres Hundes geweckt. In der Küche war der vom Netzteil getrennte und ausgeschaltete Laptop in Brand geraten. Die Mutter konnte sich und die zwei Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen, während der Familienvater das Feuer eigenständig löschen konnte. Die Eltern wurden durch das Rettungspersonal wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, mussten aber ...

