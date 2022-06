LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots) - Am 14.06.2022, gegen 03:20 Uhr fuhr in der Hermstedter Straße in Apolda ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen längs zur Fahrbahn parkenden VW. Aufgrund des lauten Knalls konnten Nachbarn beobachten, dass sich ein PKW mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort entfernte. An dem VW entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der Täter konnte noch nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der ...

