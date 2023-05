Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:20 Uhr, wurde ein Radfahrer auf der Gartenstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 32-jährige Lippstädter befuhr die Gartenstraße in Richtung Heinrich-Heine-Straße. Als er den am Fahrbahnrand geparkten Opel passieren wollte, ging plötzlich die Fahrertür auf. Eine 51-jährige Frau aus Lippstadt stieg aus ihrem Pkw aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Radfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit der Fahrertür. Dabei kam er zu Fall. Der 32-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (ja)

