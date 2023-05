Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Lippstadt (ots)

Am 03. Mai, um 15:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Udener Straße, in Höhe des Hellinghäuser Wegs zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Anröchter befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Udener Straße in Fahrtrichtung Beckumer Straße. Vor ihm befand sich eine 33-jährige Opel-Fahrerin aus Lippstadt, die verkehrsbedingt halten musste. Dies bemerkte der 17-jährige Kradfahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte er sich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Seine 16-jährige Soziusfahrerin aus Lippstadt blieb unverletzt. (ja)

