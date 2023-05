Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - ROADPOL Speed Kontrollen

Soest (ots)

In der Woche vom 17. bis zum 23. April, beteiligte sich der Verkehrsdienst der Polizei Soest an der "ROADPOL Speed" Woche. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Es handelt sich hierbei um ein Verkehrspolizei-Netzwerk mit der Aufgabe, europaweite Aktionen zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der Verkehrstoten - und opfern auf den europäischen Straßen. Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden dar. Daher standen in dieser Woche die Geschwindigkeitskontrollen im Fokus der europaweiten Aktion. Der Blitzermarathon fand passend hierzu am 21. April statt. Im Ergebnis konnten die Beamten 689 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Davon befanden sich 574 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich und bei 115 festgestellten Verstößen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Drei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Auch zukünftig werden europaweite Kontrolltage unter Beteiligung der Soester Polizei stattfinden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell