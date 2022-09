Altena (ots) - Eine 63-jährige Altenaerin wurde vermutlich am Donnerstagmorgen auf dem Wochenmarkt bestohlen. Kurz vor 10 Uhr hatte sie etwas eingekauft und ihre Geldbörse wieder in einen Jutebeutel gesteckt. Kurz nach 10 Uhr stellte sie fest, dass das Portemonnaie nicht mehr da war. Sie ließ die Bankkarten, die im Portemonnaie steckten, sperren und erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei. Die veranlasste zusätzliche eine KUNO-Sperrung. (cris) Rückfragen bitte an: ...

mehr