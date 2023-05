Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in einem Verbrauchermarkt in der Lippegalerie. Ein Mitarbeiter des Marktes wurde auf eine Jugendliche aufmerksam, die sich trotz eines bestehenden Hausverbotes in dem Geschäft aufhielt. Als er die Jugendliche ansprach, reagierte diese sofort aggressiv und rannte Richtung Ausgang. Eine Zeugin, die die Situation beobachtete, versuchte, die Jugendliche aufzuhalten. Daraufhin biss die 14-Jährige der Zeugin in den Arm und trat auf sie ein. Letztendlich beruhigte sich die Situation wieder und in der Handtasche der Jugendlichen wurden zuvor aus dem Geschäft entwendete Süßwaren und eine Getränkedose aufgefunden. Diese wurden vor Ort wieder ausgehändigt. Die 14-jährige Anröchterin erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

