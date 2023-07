Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Grünsfeld: Mann beraubt - Täter ermittelt

Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim nahmen am Mittwochabend einen 17-jährigen Jugendlichen fest, nachdem dieser versucht hatte, einen 66-Jährigen in Grünsfeld zu berauben. Der Täter stieg gegen 19.15 Uhr in den Zug in Lauda ein und rempelte auf der Fahrt nach Grünsfeld zunächst den 66-jährigen Fahrgast an. Als dieser den Zug verließ, wurde er wenig später von dem 17-Jährigen angesprochen, der Geld von ihm forderte. Als der Mann dies verneinte, schlug ihm der Jugendliche ins Gesicht und zerrte an seiner Tasche sowie seiner Kleidung. Als der 66-Jährige drohte die Polizei zu rufen, flüchtete der Täter in Richtung Taubertalstraße. Ermittlungen führten dann zum 17-Jährigen, der an seiner Anschrift vorläufig festgenommen werden konnte. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lauda-Königshofen: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Ford Transit in Lauda-Königshofen beschädigte. Der Kleintransporter stand zwischen 9 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am Mittwoch in der Straße "Im Ramstal". Der Täter blieb vermutlich beim Rangieren oder Wenden am Ford hängen und verursachte so einen Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

